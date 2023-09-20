Неприємна ніч у Гвадалахарі: на Мастерсі три українські тенісистки закінчили свій виступ

У Мексиці 17 вересня стартував турнір серії WTA 1000. У ньому брали участь три українки – Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Вони подолали перше коло турніру, у якому були фаворитами. Проте на стадії 1/16 фіналу вже українські тенісистки були у статусі андердогів та, на жаль, жодна з них не змогла пробитися до наступного раунду змагань, пише 24 Канал.

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Ангеліна Калініна (Україна) – Софія Кенін (США) 0:2 (2:6, 6:7)

Друга ракетка України після без шансів програного першого сету, у другому зібралася та мала всі шанси на камбек. Вона вела в рахунку 5:2 та у кожного з наступних 3 геймів мала сетболи, проте жоден так і не реалізувала, після чого поступилася на тай-брейку.

Усього тенісистки провели на корті 1 годину 35 хвилин. Калініна зробила 4 ейса при такій же кількості подвійних помилок, реалізував 2 із 5 брейк-поінтів та виграла 6 із 10 геймів на своїй подачі.

Даяна Ястремська (Україна) – Вікторія Азаренка – 0:2 (4:6, 6:7)

Одеситка Даяна Ястремська у своєму матчі змогла чинити гідний спротив експершій ракетці світу, проте у вирішальних моментах фортуна була не на її стороні

У першому сеті суперниці добре грали на своїй подачі. Єдиний брейк вдалося зробити спортсменці без прапора у третьому геймі, що й вирішило долю партії.

Другий сет мав усі шанси закінчитися на користь українки. Вона лідирувала з рахунком 5:3, але не змогла подати на сет, а в наступному геймі не використала сетбол. Все дійшло до тай-брейку, де Даяна поступилася з рахунком 5:7.

Спортсменки провели на корті трішки більше двох годин. Ястремська зробила 2 ейса при аж 10 подвійних помилках, реалізував 2 із 4 брейк-поінтів та виграла 8 із 11 геймів на своїй подачі.

Марта Костюк (Україна) – Єлена Остапенко (Латвія) 0:2 (2:6, 3:6)

На жаль, Марта Костюк, яка вийшла на корт останньою серед українок, не змогла нав'язати свою гру переможниці Відкритого чемпіонату Франції-2017.

У першому сеті Марта вела з брейком 2:1, але надалі 5 геймів поспіль були за латвійкою. У другому ж сеті все вирішив єдиний брейк у шостому геймі від Остапенко.

Матч тривав всього 65 хвилин, протягом яких Костюк 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок, використала єдиний брейк-поінт та взяла 4 з 8 геймів на своїй подачі.

. Таким чином на передостанньому Мастерсі у 2023 році не залишилося представниць з України в одиночному розряді. Турнір завершиться 23 вересня. Чинною чемпіонкою є Джессіка Пегула, але цього року вона не бере в ньому участь.