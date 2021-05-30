Українські тенісисти можуть пропустити Олімпійські ігри

Представники чоловічої збірної України з тенісу можуть не потрапити на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. України ризикує залишитися без представників в одиночній сітці, парі та міксті.

Шанси поїхати на Олімпіаду зберігає Марченко

Про це розповів лідер чоловічої збірної України з тенісу Сергій Стаховський. За його словами, він навряд чи виступить у Токіо.

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Стаховський заявив, що йому навряд чи вдасться отримати wild card (запрошення організаторів). Найбільше шансів поїхати на Олімпіаду має Ілля Марченко.

Там проліт повний. Опція wild card у мікст – не передбачена. У пару нам навряд чи її нададуть. Будемо сподіватися, що Федерація тенісу України попрацює над тим, щоб wild card дісталася Іллі Марченку. Оскільки Україна у чоловічій сітці ризикує бути не представлена зовсім, шанси в Іллі залишаються,

– сказав Стаховський.

На Олімпіаді-2016 у бразильському Ріо в чоловічому тенісі Україну представляли Ілля Марченко та Денис Молчанов.

Марченко був єдиним українцем в одиночному розряді. Стаховський пропускав Ігри в Ріо. Також Україна не мала представників у міксті.

Олімпійські ігри відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року.