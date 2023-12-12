Виступати чи бойкотувати: Саладуха розповіла, що робити українським спортсменам з Олімпіадою

Сьогодні відбувся брифінг "Історія та сьогодення гібридної агресії Росії у сфері спорту" в Українському кризовому медіацентрі. Там, зокрема, обговорювати допуск росіян до Олімпіади-2024

Виконувачка обов’язків президентки Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха прокоментувала рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

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Що планує робити Україна

Саладуха наголосила, що росіяни навіть під нейтральним прапором не мають перетинати кордони.

"Рішення, яке ухвалив минулого тижня МОК, дуже обурило українців. Воно було швидким, неочікуваним. Натомість я б дуже хотіла подякувати міжнародним федераціям бадмінтону та легкої атлетики, яку я представляю, за те, що вони не дозволили виступати росіянам і білорусам у будь-якому статусі.

Ми ж тепер маємо робити все, аби збирати факти про санкційних спортсменів країн-агресорів. У листопаді минулого року ми виступили з ідеєю створити робочу групу, яка об’єднала міністерства, спортивні організації тощо.

Я очолюю санкційну групу в парламенті. У санкційному списку вже понад 300 осіб, які порушили всі принципи, "зігували", поводили себе, як пропагандисти. Збираємо факти. Ці люди навіть під нейтральним прапором не мають перетинати кордони. Будемо звертатися до уряду Франції, аби були заблоковані їхні візи.

Україна повинна виступити

Саладуха наголошує, що українські спортсмени повинні виступити на Іграх.

"Якщо бойкотувати, то бойкот цей має бути активним. Треба їхати на Олімпіаду і доводити свою правоту, демонструвати неприпустимість участі цих спортсменів в олімпійському спортивному святі.

Бойкот має бути лише останньої миті. Після того, як використаємо всі можливі важелі впливу. Словом, маємо виступати на Іграх, підіймати наш прапор і робити все, щоб санкційних спортсменів на аренах не було", – сказала Саладуха.