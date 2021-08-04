Українські синхроністки здобули бронзові медалі на Олімпіаді-2020

Збірна України 4 серпня здобула одразу три медалі на Олімпіаді-2020. До золота Беленюка та срібла Насібова додалися і бронзові медалі українських синхроністок Марти Федіни та Анастасії Савчук.

Українські синхроністки стали третіми у виступі дуетів.

У технічній програмі судді виставили Марті Федіній та Анастасії Савчук 93.8620 бали, що дозволило їм піднятися на третє місце. У довільній програмі судді теж оцінили виступ українок третім результатом серед всіх – 95.6000 бала. У підсумку наша команда набрала 189.4620, завоювавши бронзові медалі.

До теми Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020

Першими стали представниці ОКР Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина. Срібні медалі завоювали китаянки Сюечень Хуан і Веньянь Сунь.

Бронзова медаль Федини та Савчук стала десятою для збірної України на Олімпіаді-2020. І сьомою бронзовою медаллю. Єдине золото станом на 4 серпня здобув борець Жан Беленюк. Срібну медаль теж приніс борець – Парвіз Насібов. Ще одну срібну нагороду для України здобув плавець Михайло Романчук.