Українські синхроністки вибороли третю медаль на чемпіонаті Європи

В угорському Будапешті продовжується чемпіонат Європи з водних видів спорту. Наші русалоньки-синхроністки здобули вже третю нагороду.

Фантастичний виступ під музику з балету "Лебедине озеро" приносить українській команді срібло чемпіонату Європи у технічній програмі.

Дивіться також 15-річні українці виграли дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду

У складі команди виступали: Марта Федіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексіїви, Катерина Резнік, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно.

Третя нагорода українок

Раніше Марта Федіна виборола "золото" та "срібло" у сольній програмі.

Цікаво, що 11 травня Федіна принесла Україні історичне "золото". Це перша в історії України золота нагорода у соло в артистичному плаванні на чемпіонатах Європи і всього четверте у сумі. Раніше наші синхроністки двічі були найкращими в комбінації і один раз – у довільній програмі.