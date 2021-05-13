Українські синхроністки Федіна та Савчук здобули "срібло" у Будапешті

В угорському Будапешті продовжується чемпіонат Європи з водних видів спорту. Український дует Марти Федіни та Анастасії Савчук 13 травня здобув срібну нагороду у технічній програмі.

Українські синхроністки розривають Євро

Українська команда завоювала у столиці Угорщини вже 5 нагород. Тепер у скарбничці нашої збірної є 2 "золота" та три "срібла".

Варте уваги 15-річні українці виграли дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду

Українські синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук 13 травня виступили у технічній програмі. Наш дівчата стали віцечемпіонками Європи. Судді поставили українкам 92,69.

Федіна та Савчук поступились лише російській парі, яку представили Світлана Колісніченко та Світлана Ромашина. Росіянки стали першими з результатом 96.29. Трійку лідерок замкнули австрійські синхроністки Анна-Марія Александрі та Ельріні Александрі (89,45).

Для Федіни ця нагорода стала вже четвертою на чемпіонаті Європи у Будапешті. 11 травня 19-річна спортсменка принесла Україні історичне "золото" в артистичному соло.

Вже наступного дня (12 травня) українка підійнялась на другу сходинку п'єдесталу в артистичному плаванні у довільній програмі.

Савчук разом у компанії з Мартою та іншими дівчатами у команді здобули срібні медалі у технічній програмі.

Другий виступ, який приніс медаль

Цікаво, що Савчук та Федіна вдруге виступали у технічній програмі на цьому Євро-2021. У перший день змагань у Будапешті українки претендували на срібну нагороду, але через проблеми зі звуком усі результати фіналу були анульовані, а змагання – перенесені.

13 травня дівчата повторно виступили у фіналі технічної програми. Українським синхроністкам вдалось покращити свій результат, який вони показали у перший змагальний день – із 92.28 на 92.68.