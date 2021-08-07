Хто у нас тут бронзовий призер, – українські синхроністки емоційно відреагували на медаль
Джерело:інстаграм Марини Алексіївої
Українські плавчині вибороли ще одну "бронзу" у скарбничку України. Після здобуття почесного третього місця синхроністки ледь стримували емоції.
На відео, оприлюдненому у мережі, вони просто світяться від щастя та обіймаються.
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А хто у нас тут бронзовий призер? Я,
– зазначили дівчата.
Очевидно, що це відео вони знімали одразу після оголошення результатів. На "бронзу" українок відреагував і Володимир Зеленський. Президент наголосив, що командна робота синхроністок вражає.
Ще одна історична "бронза" в артистичному плаванні на Олімпіаді. Україна пишається вами,
– підкреслив Зеленський.
Перші емоції українських плавчинь після "бронзи": дивіться відео
Зауважимо, що Україну на Олімпіаді у Токіо представляли:
- Марина Алексіїва,
- Вадислава Алексіїва,
- Марта Фєдіна,
- Катерина Резнік,
- Анастасія Савчук,
- Аліна Шинкаренко,
- Ксенія Сидоренко,
- Єлизавета Яхно.
За підсумками технічної програми збірна України йшла на третьому. Українки за свою показану програму отримали результат 94,2685 бала і поступалися лише представницям Росії та Китаю.Зверніть увагу! Раніше Марта Федіна та Анастасія Савчук у виступах дуетів стали третіми та принесли Україні першу в історії медаль у синхронному плаванні.