Разом з Харлан: українські шаблістки програли в 1/4 фіналу етапу Кубка світу

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях програла в чвертьфіналі етапу Кубка світу. У складі нашої команди виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Олена Кравацька.

В 1/4 фіналу українки поступилися команді Кореї з рахунком 36:45.

Дивіться також Харлан сенсаційно програла на перших змаганнях за рік у Будапешті

Невдалі результати українців

Найкращою серед наших в індивідуальних змаганнях стала Олена Вороніна, яка дійшла до 1/8 фіналу, але там програла.

Титулована Ольга Харлан програла на стадії 1/32 фіналу. Однак перші змагання після паузи стали для 30-річної спортсменки вкрай невдалими.

Невдалим вийшов старт і для українських шаблістів. Жоден з чоловіків не зумів пройти кваліфікацію та пробитись в 1/32 турніру.