Українські пляжниці вибороли "бронзу" на чемпіонаті світу U-19

У Таїланді завершився чемпіонат світу з пляжного волейболу серед спортсменів до 19 років. Українські волейболістки вибороли "бронзу" на престижному турнірі.

Успішний виступ українок

Українські пляжниці Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко володарки бронзової нагороди чемпіонату світу з пляжного волейболу U-19.

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Представниці України провели по три матчі на груповому етапі. Вони перемогли чилійський, канадських та американських спортсменок.

Завдяки такому успіху українки посіли першу сходинку групу Е та потрапили у плей-офф першості світу. В 1\8 фіналу Хміль та Лазаренко впевнено перемогли спортсменок з Іспанії. А у чвертьфіналі зробили теж саме з представницями Данії.

У півфіналі українські волейболістки зустрілися з росіянками. На жаль, Хміль та Лазаренко не змогли дотиснути суперниць.

У бронзовому фіналі українки перемогли добре знайомих американок.

За тиждень дівчата спробують, як мінімум, повторити усіх на першості світу у віковій категорії до 21 року.