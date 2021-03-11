Українські паралімпійці здобули 29 медалей на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

Джерело:фейсбук біатлон України
У Словенії 10 березня завершився Кубок світу з лижних перегонів та біатлону. Українська збірна здобула 29 нагород.
Після коронавірусного затишшя українські лижними та біатлоністи нарешті вийшли на довгоочікуваний старт. Змагання розпочались ще 3 березня, вже у першій дні етапу українська збірна здобула 8 нагород: 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі.
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Такий початок дозволив Україні посісти високе третє місце у медальному заліку змагань. Вже до завершення змагань українські спортсмени ще 21 раз підіймались на п'єдестал.
В останній день подіум також не залишився без українців. У класі стоячи дівчата з України завоювали весь п'єдестал. Людмила Ляшенко стала переможницею старту, друге місце посіла Ірина Буй, а трійку лідерок замкнула Олександра Кононова. Такий український подіум став вже шостим для нашої команди.
У класі сидячи в чоловіків нагороди вибороли Тарас Радь – "срібло" та Василь Кравчук – "бронза". У хлопців з порушеннями зору третім став Ярослав Решетинський з гайдом Костянтином Яременко.
Найкраще від команди виступили на етапі Людмила Ляшенко, у її активі аж 5 перемог та одне друге місце. Успішний старт також провела Олександра Кононова – 1 "золото", 2 "срібла" та така ж кількість бронзових нагород.Сумарно українська збірна здобула 29 нагород – 6 золотих, 10 срібних та 13 бронзових медалей. Завдяки таким досягненням Україна посіла друге місце у загальному медальному заліку. Перша сходинка у Росії – 49 медалей. Третє США – 12 нагород.
До слова, всього у змаганнях брали участь представники 13 країн світу, Україну представляли 19 спортсменів та 5 гайдів. Цікаво, що призерів змагань нагороджували їх тренери.