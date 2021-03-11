Українські паралімпійці здобули 29 медалей на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

Успішний старт у Словенії

Після коронавірусного затишшя українські лижними та біатлоністи нарешті вийшли на довгоочікуваний старт. Змагання розпочались ще 3 березня, вже у першій дні етапу українська збірна здобула 8 нагород: 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі.

Варте уваги Зеленський на 8 березня нагородив сестер Семеренко, Підгрушну та Старікову

Такий початок дозволив Україні посісти високе третє місце у медальному заліку змагань. Вже до завершення змагань українські спортсмени ще 21 раз підіймались на п'єдестал.

В останній день подіум також не залишився без українців. У класі стоячи дівчата з України завоювали весь п'єдестал. Людмила Ляшенко стала переможницею старту, друге місце посіла Ірина Буй, а трійку лідерок замкнула Олександра Кононова. Такий український подіум став вже шостим для нашої команди.

У класі сидячи в чоловіків нагороди вибороли Тарас Радь – "срібло" та Василь Кравчук – "бронза". У хлопців з порушеннями зору третім став Ярослав Решетинський з гайдом Костянтином Яременко.