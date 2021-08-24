Українські паралімпійці передали з Токіо привітання з Днем Незалежності: зворушливе відео

Національна паралімпійська збірна перебуває у Токіо, адже 25 серпня там стартують змагання. Однак спортсмени не забули про День Незалежності та записали зворушливе відеопривітання.

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич зазначив, що 24 серпня – 30 років Україні, ювілей відновлення української незалежності.

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Паралімпійці привітали з Днем Незалежності з Токіо

Ми тут, в далекому Токіо, Україна – там, але відчуття країни, яка святкує сьогодні (24 серпня – 24 канал) велике свято, цей великий ювілей з нами – національною паралімпійською збірною командою України,

– наголосив Сушкевич.

Він додав, що покоління українських паралімпійців зробили свій внесок у відновлення незалежності.

Вітання з Днем Незалежності під паралімпійців: відео Національного паралімпійського комітету

Здобутки української паралімпійської збірної

Україна бере участь у літніх Паралімпійських іграх 2020 у Токіо, які відбудуться з 25 серпня по 6 вересня 2020 року. Це 7-а літня Паралімпіада, в якій змагаються українські спортсмени. Також наші команди взяли участь і у 5 зимових Паралімпійських іграх.

Вперше країна виступала на цих змаганнях у 1996 році й відтоді не пропустила жодної Паралімпіади. За свою історію завоювала загалом 464 медалі – 374 на літніх і 90 на зимових іграх.

Команда 24 каналу бажає паралімпійцям перемог у Токіо. Віримо у вас!

Текст публікації Національного паралімпійського комітету України

30 років нашій рідній Україні!

Ювілей!

Відновлення Української Незалежності!

Ми тут, в далекому Токіо, Україна – там, але відчуття країни, яка святкує сьогодні велике свято, цей великий ювілей - сьогодні з нами - національною паралімпійською збірною командою України.

З Днем народження, рідна Україно!