Неймовірний успіх українців

У Пекіні розіграли нагороди у біатлонних стартах на середню відстань – 10 кілометрів. "Синьо-жовті" додали до своєї скарбнички дві золоті нагороди, повідомляє 24 канал.

До речі Українка Шишкова здобула друге особисте "золото" Паралімпіади-2022

Змагання з парабіатлону на Паралімпіаді-2022 відновилася після двох днів відпочинку, оскільки у цей період відбувалися лижні перегони.

Ірина Буй (стоячи) та Віталій Лук'яненко (порушення зору) стали першими у своїх дисциплінах.

Для Ірини ця нагорода є дебютною у Пекіні, натомість для Віталія це вже друге "золото". Зазначимо, що спортсмен, який представляє Харківську область є найдосвідченішим атлетом збірної України.

Спортсмен успішно виборює нагороди найвищого ґатунку з Паралімпіади-2006. У його активі є нагороди з Турина, Ванкувера, Сочі, Пхьончхана та Пекіна. Неймовірне досягнення українця!

До 13 березня у китайській столиці розіграють 78 комплектів нагород у шести видах спорту.