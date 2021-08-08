Українські олімпійці запалили на церемонії прощання у Токіо: фото

Олімпіада-2020 завершилася у Токіо 8 серпня. Під час церемонії закриття спортсмени української збірної неабияк вразили публіку.

Україна на закритті Олімпіади

Прапор України на церемонії закриття Ігор несла каноїстка Людмила Лузан. Вона здобула особисту бронзу і срібло в дуеті з Анастасією Четвериковою.

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Тренер збірної України з веслування Юрій Чебан під час церемонії закриття бігав полем Національного стадіону в Токіо "літачком".

Тренер з веслування радів перемозі Лузан та Четверикової / Фото "Спорт сьогодні"

Гімнастка Христина Погранична похизувалася неймовірною розтяжкою – спортсменка продемонструвала шпагат стоячи.



Христина Погранична продемонструвала шпагат стоячи / Фото Getty Images

Крім того, аби зробити красиве фото, українські спортсменки лягли на поле у формі сонечка. До середини вони поставили синьо-жовті прапори.



Українські спортсменки роблять фото на закритті Олімпіади / Фото Getty Images

Головне про успіхи українців на Олімпійських іграх

Впродовж 17 днів Олімпіади-2020 збірна України здобула 19 медалей.

Серед них 1 золота, 6 срібних та 12 бронзових. Загалом наша збірна посіла 44 місце у медальному заліку.

Якими були здобутки українців на Олімпіаді у Токіо: дивіться відео 24 каналу