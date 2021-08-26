Українські легкоатлети зібрали увесь комплект нагород в Угорщині, у Кохана – "золото"

Українські легкоатлети завершили виступи на турнірі в Угорщині. Наші спортсмени повертаються в Україну з повним комплектом нагород.

"Золотий" Кохан

Михайло Кохан взяв "золото" у метанні молота, Наталія Стребкова посіла друге місце у бігу на 3 тисячі метрів з перешкодами, а Олег Дорощук взяв "бронзу" зі стрибків у висоту. Відзначимо, що для Кохана та Стребкової ці змагання стали першими після Олімпійських ігор у Токіо.

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20-річний Кохан завершив виступ із результатом 78.77 метрів. Такий показник дозволив українцю здобути перемогу. Михайло випередив найближчого конкурента з Угорщини Бенце Халаса. Українець метнув молот більше, ніж на метр далі за суперника – 77.46 в угорця.

Кохану не вдалось продемонструвати свій найкращий результат, який складає 80.78 метри. Саме таку відстань український легкоатлет показав у 2021 році на турнірі в Угорщині.

Відзначимо, що на Олімпіаді-2020 легкоатлет боровся за нагороди та посів 4 місце. Українець став наймолодших учасником у своєму виді спорту.

Стала другою з рекордом

"Срібло" на свою шию одягнула Наталія Стребкова. Українка стала другою у бігу на дистанції 3 тисячі метрів із перешкодами. Наталія не лише посіла призове місце, а й перевершила особистий результат – 9:32.05. Першою у цій дисципліні стала Анна Тропіна, яка виступає під нейтральним прапором.

Найкращий особистий результат Стребкової до цього турніру становив 9:37.28 хвилин, який вона встановила у 2018 році у німецькому Мюнхені. Українці вдалось солідно побити результат.

Олег Дорощук у свої 20 років завоював бронзову нагороду в Угорщині. Легкоатлет став єдиним серед українців, який не відібрався на Олімпіаду у Токіо. Стрибун зміг підкорити планку на висоті 2.20, але такий результат переплюнули Дарріл Салліван та представнику Білорусі Дзмітрію Набокаву.

Відзначимо, що для Дорощука це дебютний подіум на міжнародних змаганнях у 2021 році. Особистий рекорд хлопця 2,23., який він встановив у 2020 році.

Вже 26 серпня у швейцарській Лозанні наші легкоатлетки будуть боротись за нагороди Діамантової ліги. Медальний залік для України вже відкрив лідер збірної Андрій Проценко.