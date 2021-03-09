Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу: відео

Сокіл та Крижані Вовки у понеділок, 8 березня, зіграли перенесений матч 33-го туру УХЛ Паріматч. Під час гри між хокеїстами виникла масова бійка.

У першому періоді за рахунку 1:1 біля воріт Крижаних Вовків спалахнули емоції.

До речі У Росії 10-річні хокеїсти влаштували масову бійку: відео

Після поштовху на борт Симчука декілька хокеїстів вирішили з'ясувати стосунки. У підсумку, найдовше махали кулаками Фолтін і Коржилецький.

Дивіться відео бійки

Як завершився поєдинок

Рахунок в матчі відкрили Крижані Вовки: Анкудінов реалізував більшість. Та через три хвилини Андрейків потужним кидком зрівняв рахунок, а до кінця періоду Гильманов вивів "пернатих" вперед.

Ударно почали Вовки і другий період. Дорофєєв у першій же атаці зрівняв рахунок. Початок завершальної 20-хвилинки залишилося за підопічними Шафаренка.

На другій хвилині третього періоду Симчук фантастичним кидком з гострого кута вивів "пернатих" вперед, а ближче до кінця заключного ігрового відрізка Курбатов поставив крапку в матчі – 4:2.