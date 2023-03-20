Бойкот змагань за участю росіян та білорусів: федерація фехтування України ухвалила рішення

Українські фехтувальники не будуть змагатися на турнірах за участю спортсменів з Росії та Білорусі. Епохальне рішення ухвалила Президія федерації фехтування України.

На початку березня 2023 року Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала заборону на участь у змаганнях спортсменів з РФ та РБ. Такі безвідповідальні дії спортивних функціонерів призвели до відповідної реакції української сторони.

Читайте також Принизливий укол для Гутцайта: чому росіян повернули до змагань у фехтуванні

Українці не змагатимуться на турнірах за участю росіян та білорусів

20 березня у форматі онлайн-конференції відбулося засідання Президії федерації фехтування України. Головним питанням на порядку денного була участь українських фехтувальників у змаганнях під егідою FIE. У другій половині квітня до таких турнірів будуть допущені російські та білоруські спортсмени, які виступатимуть під своїм прапором.

На засіданні було прийнято рішення не тільки не виходити на двобої з атлетами з країн-агресорів, а взагалі не брати участь у таких змаганнях. Це рішення стосується не тільки спортсменів, але й тренерів та суддів.

На наступній Президії будуть обговорені конкретні дії спрямовані на оскарження незаконного рішення Конгресу Міжнародної федерації фехтування (FIE) від 10 березня 2023 року щодо повернення представників РФ та РБ до міжнародних змагань під егідою FIE.