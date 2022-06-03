Українські фанати розкупили усі квитки на ключовий матч Уельс – Україна

У неділю, 5 червня, збірна України може пробитись на чемпіонат світу-2022. Команда Олександра Петракова не залишиться без підтримки у Кардіффі.

Потужна підтримка від українців гарантована

Підопічним Олександра Петракова залишилось зробити лише один крок для виходу на Мундіаль. "Синьо-жовті" вдруге поспіль зіграють на полі суперника.

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2 червня збірна прилетіла у Кардіфф, який 5 червня прийме фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Уельсу. Навіть у такий складний час для України наші уболівальники продовжують підтримувати головну команду країни.

На фінал проти Уельсу українці розкупили усі квитки, які виділили у гостьовий сектор для наших фанатів Асоціація футболу Уельсу.

Відзначимо, що стадіон "Кардіфф Сіті", який прийме поєдинок, вміщує 30 тисяч глядачів.

Фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Стартовий свисток іспанського арбітра пролунає о 19:00 за київським часом.

Футболісти збірної добре пам'ятають підтримку українців у матчі проти Шотландії. Близько трьох тисяч українських фанатів заповнили трибуни у Глазго та нагадали усьому світу про війну в Україні, скандуючи "ЗСУ".

Перед поєдинком уся арена в унісон заспівала український гімн. Футболісти віддячили уболівальникам своєю грою та важливою перемогою над шотландцями – 1:3. Голи у синьо-жовтій футболці забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик.

Головний тренер збірної Олександр Петраков, футболісти Руслан Маліновський та Андрій Ярмоленко присвятили цю звитягу українському народу та військовим, які щодня боронять нашу країну від ворога.

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Усі квитки продано! На фінальному матчі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 в Уельсі збірна України матиме потужну підтримку!

У неділю, 5 червня о 19.00 за київським часом на 30-тисячному стадіоні "Кардіфф Сіті" у Кардіффі розпочнеться фінальний матч плей-офф відбірного циклу чемпіонату світу 2022 року між національними збірними командами Уельсу та України.