І це все у перший день: українські дзюдоїсти вибороли 5 цінних нагород на етапі Кубка Європи

Українські дзюдоїсти феєрять на континентальних змаганнях. У перший ж день турніру спортсмени змогли гучно про себе заявити.

Українські дзюдоїсти вибороли 5 медалей на етапі Кубка Європи серед юніорів. "Синьо-жовта" збірна може ще поповнити свою скарбничку нагородами.

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Продемонстрували клас

Українські дзюдоїсти жваво стартували у перший ж день змагань етапу Кубка Європи серед юніорів, який проходить в угорському місті Пакш. "Синьо-жовтій" збірній в дебюті турніру вдалося завоювати одразу п'ять цінних нагород, серед яких одна золота медаль, а також чотири бронзових трофея. Варто зазначити, що у перший день змагань було залучено 40 українців серед понад 360-и учасників.

Найціннішу медаль зміг здобути Денис Докторов, який виступав у категорії до 73 кілограмів. Спершу українець розправився зі своїми суперниками із Ізраїлю, Австралії, Данії та Канади, при чому всі вони були подолані завдяки кидкам на іппон в основний час. У півфіналі Докторов ефектно здолав ще одного представника Ізраїлю Ітая Бібітко, після чого у фіналі переміг Арона Шабо з Угорщини. Цікаво, що для Дениса дана нагорода стала першою серйозною в кар’єрі з міжнародних турнірів.

Допомогли наповнити скарбничку

Ще чотири "Бронзи" змогли підкоритися українцям на змаганнях, зокрема у категорії до 60 кілограмів на третю сходинку п’єдесталу підійнявся Артем Горбань, який у сутичці за бронзову медаль переміг опонента з Угорщини Фаркаса. Артем Сорочан також міг повторити досягнення свого земляка тільки у категорії до 66 кілограмів, де у дуелі за третє місце взяв гору над опонентом з Сербії.

Бронзовою нагородою похизуватись може і Марія Рицька, яка у категорії до 70 кілограмів зуміла оформити перемогу над канадійкою Бірон у матчі за медалі. Маргарита Бєлкова принесла для України п'ятий трофей на етапі Кубка Європи, здобувши ще одну бронзу у категорії понад 78 кілограмів, тріумфувавши над угоркою Дані в поєдинку за третє місце на п'єдесталі пошани.