Украинские дзюдоисты завоевали 5 медалей на этапе Кубка Европы среди юниоров. "Сине-желтая" сборная может еще пополнить свою копилку наградами.

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Продемонстрировали класс

Украинские дзюдоисты живо стартовали в первый же день соревнований этапа Кубка Европы среди юниоров, проходящего в венгерском городе Пакш. "Сине-желтой" сборной в дебюте турнира удалось завоевать сразу пять ценных наград, среди которых одна золотая медаль, а также четыре бронзовых трофея. Стоит отметить, что в первый день соревнований были привлечены 40 украинцев среди более 360 участников.

Ценнейшую медаль смог получить Денис Докторов, выступавший в категории до 73 килограммов. Сначала украинец расправился со своими соперниками из Израиля, Австралии, Дании и Канады, причем все они были преодолены благодаря броскам на иппон в основное время. В полуфинале Докторов эффектно одолел еще одного представителя Израиля Итая Бибитко, после чего в финале победил Арона Шабо из Венгрии. Интересно, что для Дениса данная награда стала первой серьезной в карьере по международным турнирам.

Помогли наполнить копилку

Еще четыре "Бронзы" смогли покориться украинцам на соревнованиях, в том числе в категории до 60 килограммов на третье место пьедестала поднялся Артем Горбань, который в схватке за бронзовую медаль победил оппонента из Венгрии Фаркаса. Артем Сорочан также мог повторить достижение своего земляка только в категории до 66 килограммов, где в дуэли за третье место возобладал над оппонентом из Сербии.

Бронзовой наградой похвастаться может и Мария Рыцкая, которая в категории до 70 килограммов сумела оформить победу над канадкой Бирон в матче за медали. Маргарита Белкова принесла для Украины пятый трофей на этапе Кубка Европы, получив еще одну бронзу в категории более 78 килограммов, торжествуя над венгеркой Дани в поединке за третье место на пьедестале почета.