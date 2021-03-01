Українські борці завоювали 21 медаль на найпрестижнішому турнірі перед Олімпіадою

У перший день змагань відбувались кваліфікаційні та півфінальні поєдинки. А от другий турнірний день приніс збірній України перші нагороди.

Читайте також Ексклюзив: як українські борчині підкорювали чемпіонат України на шляху до Токіо

Без шансів для суперників

До слова, турнір у Києві став одним із найпотужніших стартів сезону. Відразу дві українські борчині здобули звання чемпіонок. Ними стали Оксана Лівач (до 50 кілограмів) та Аліна Грушина (до 55 кілограмів). Остання у фіналі боролась проти іншої українки Христини Зоряни-Демко, яка відповідно посіла другу сходинку. У цій ваговій категорії наші дівчата просто розірвали п'єдестал. На 3 місце підійнялась Олександра Хоменець.



Призери у вазі 55 кілограмів / Фото фейсбук Асоціація спортивної боротьби України

Ще однією чемпіонкою стала Катерина Зелених у вазі до 59 кілограмів. Найцікавіше те, що у цій категорії відразу дві українські борчині посіли третє місце – Софія Бондар та Юлія Лісовська.

Хто здобув медалі серед чоловіків