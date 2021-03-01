Українські борці завоювали 21 медаль на найпрестижнішому турнірі перед Олімпіадою

Джерело:24 канал
У неділю, 28 лютого, завершився Київський міжнародний турнір, який був присвячений видатним українським борцям та тренерам, де змагались учасники з 33 країн світу. Українські борці здобули 21 нагороду.
У перший день змагань відбувались кваліфікаційні та півфінальні поєдинки. А от другий турнірний день приніс збірній України перші нагороди.
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До слова, турнір у Києві став одним із найпотужніших стартів сезону. Відразу дві українські борчині здобули звання чемпіонок. Ними стали Оксана Лівач (до 50 кілограмів) та Аліна Грушина (до 55 кілограмів). Остання у фіналі боролась проти іншої українки Христини Зоряни-Демко, яка відповідно посіла другу сходинку. У цій ваговій категорії наші дівчата просто розірвали п'єдестал. На 3 місце підійнялась Олександра Хоменець.
Призери у вазі 55 кілограмів / Фото фейсбук Асоціація спортивної боротьби України
Ще однією чемпіонкою стала Катерина Зелених у вазі до 59 кілограмів. Найцікавіше те, що у цій категорії відразу дві українські борчині посіли третє місце – Софія Бондар та Юлія Лісовська.
Другий день змагань приніс для збірної України аж 10 нагород. На одну медаль українці здобули більше в останній день змагань.
У чоловічих сутичках відразу три "срібла" здобули українці – Андрій Джелеп (61 кілограм), Даніїл Підлипинець (92 кілограми) та Олександр Хоцянівський (125 кілограмів). На третє місце підійнявся Олексій Борута у категорії 70 кілограмів.
Призери у ваговій категорії 97 кілограмів / Фото фейсбук Асоціація спортивної боротьби України