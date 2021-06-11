Українські борчині взяли 4 медалі у Польщі, Лівач та Лавренчук – срібні призерки

У польській Варшаві продовжується меморіал Зіолковського (Poland Pron-2021). 10 червня українські борчині чотири рази підіймались на п'єдестал.

Репетиція перед Олімпіадою

Наші дівчата здобули два "срібла" та дві бронзові медалі. Першою на килим у боротьбу за медалі вступила Оксана Лівач. У 24-річної борчині був непростий екзамен – сутичка за "золото" проти триразової призерки Олімпіади Марії Стадник із Азербайджану.

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Перший період у фіналі вагової категорії до 50 кілограмів залишився за львів'янкою, яка виступає під азербайджанським прапором (1:9). У наступному Оксана включилась та дещо скоротила перевагу, але наздогнати титуловану суперницю не змогла (4:9).

Лівач стала срібною призеркою турніру у столиці Польщі. Стадник втретє перемогла талановиту українку за останні три роки. Цей фінал міг бути генеральною репетицією перед Олімпійськими іграми у Токіо. При хороших розкладах саме ці борчині можуть посперечатись за "золото" цієї вагової категорії у Японії.

На шляху до фіналу Лівач перемогла представницю Казахстану Валентину Ісламову Брік (12:10). У півфіналі була сильнішою за росіянку Надєжду Соколову.

Стадник на шляху до "золота" впевнено розібралась із румункою Емілією Аліною Вуч (12:2), американкою Ерін Голстон (10:0) та росіянкою Марією Тюмерековою (11:1).

Лівач – Стадник відеоогляд

Харів взяла реванш у борчині з Польщі

У бронзовому фіналі ваги до 55 кілограмів теж не обійшлось без українок. Під "синьо-жовтим" прапором виступала Ірина Харів.

Українка у сутичці за "бронзу" на характері вирвала перемогу у полячки Роксани Марти Засіної (1:1). Хоча перший раунд залишився за представницею Польщі.

Харів перемагала на турнірі представниць Туреччини, Польщі та Росії. Лише полячка Засіна зупинила переможний шлях українки. Цікаво, що саме проти цієї суперниці Харів боролась у сутичці за третю сходинку п'єдесталі.

Харів – Засіна відеоогляд бронзового фіналу

Переконливий тріумф

У ваговій категорії до 62 кілограмів Україну представляла Ілона Прокопевнюк. Борчиня пробилась у бронзовий фінал, де на неї чекала суперниця із США Дженніфер Пейдж. Американка не змогла дати гідний бій українці, яка з переконливою перевагою підійнялась на третє місце турніру у Польщі (16:4).

До цього Прокопевнюк вирвала перемогу у представниці Бразилії (6:5). Але прикро поступилась у півфіналі борчині з Канади (6:5).

Прокопевнюк – Пейдж відеоогляд сутички

Четверта нагорода для України

Ще одна нагорода додалась у скарбничку України у вазі 65 кілограмів. Там нашу країну захищала Анастасія Лавренчук. Українка на шляху до фіналу здобула переконливі перемоги над шведкою, представницями Туреччини та Польщі.

У золотому фіналі Лавренчук боролась проти шведки Хенни Юханссон. На килимі була красива та непоступлива боротьба, яка завершилась на користь борчині з Швеції (6:6).

Лавренчук – Юханссон відеоогляд