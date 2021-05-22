Українки в черговий раз поповнили скарбнички своєї країни медалями. На цей раз – дві золоті, одна срібна і одна бронзова.

До слова Українки Демко та Чудик – чемпіонки Європи U-23 з боротьби

Результати українок

У ваговій категорії до 53 кілограм Марія Винник впевнено виграла сутичку у представниці Молдавії Маріани Драгутан з рахунком 9:2.

Аліна Грушина-Акобія, яка боролася у вазі до 57 кілограм, у фінальній зустрічі впевнено розібрала польку Патрісію Гіль і стала чемпіонкою континентального турніру.

У вазі до 62 кілограм Тетяна Рижко не залишила шансів білоруської спортсменці Тетяні Павловій (8:2) і завоювала золоту нагороду континентальної першості.

А ось удача від Катерини Зелених відвернулася. Українська борчиня в "золотий сутичці" поступилася представниці Молдови Ірині Рингачі з близьким рахунком – 5:8.