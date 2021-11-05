Українські борчині на характері здобули дві медалі чемпіонату світу у Сербії: відео

5 листопада 2021 , 12:10
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Джерело:

24 канал

На чемпіонаті світу до 23 років з боротьби розіграли перші комплекти нагород. Українки здобули перші дві медалі.

Один день – дві медалі для України

Перші нагороди чемпіонату світу до 23-х років Україні принесли Соломія Винник та Оксана Чудик. Першою на килим вийшла Соломія.

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Винник впевнено здолала своїх суперниць на шляху до золотого фіналу, де на неї вже чекала сильна представниця Польщі Ангеліна Лисак. Відзначимо, що Лисак раніше виступала під "синьо-жовтим" прапором. На жаль, українці не вдалось стати переможницею сутички. Соломія Винник – віцечемпіонка світу у ваговій категорії до 59 кілограмів.

Винник – Лисак відеоогляд

Сутичка за 3 місце проти представниці з США видалась дуже напруженою До кінця поєдинку не було зрозуміло, хто візьме медаль. Чудик проявила характер та принесла Україні другу за день нагороду – "бронза" у руках українки.

Чудик – Фіске відеоогляд

День видався вдалим для інших українських борчинь. Відразу 5 спортсменок пройшли у фінали, які відбудуться 5 листопада.  Початок вирішальних сутичок – 19:00. Цього дня свій шлях на чемпіонаті світу розпочинають вільники.

Хто вийшов у фінал чемпіонату світу?

  • Марія Винник (53 кілограмів, за "бронзу")
  • Аліна Акобія-Грушина (57 кілограмів, за "золото")
  • Катерина Зелених (62 кілограмів за "золото")
  • Анастасія Лавренчук (65 кілограмів, за "золото")
  • Анастасія Алпєєва (72 кілограмів, за "золото")
Автор: Софія Кулай