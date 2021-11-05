Українські борчині на характері здобули дві медалі чемпіонату світу у Сербії: відео

На чемпіонаті світу до 23 років з боротьби розіграли перші комплекти нагород. Українки здобули перші дві медалі.

Один день – дві медалі для України

Перші нагороди чемпіонату світу до 23-х років Україні принесли Соломія Винник та Оксана Чудик. Першою на килим вийшла Соломія.

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Винник впевнено здолала своїх суперниць на шляху до золотого фіналу, де на неї вже чекала сильна представниця Польщі Ангеліна Лисак. Відзначимо, що Лисак раніше виступала під "синьо-жовтим" прапором. На жаль, українці не вдалось стати переможницею сутички. Соломія Винник – віцечемпіонка світу у ваговій категорії до 59 кілограмів.

Винник – Лисак відеоогляд

Винник відкрила відлік медалей в українській скарбничці. Другою на килим вийшла Оксана Чудик. Українка змагалась у вазі до 68 кілограмів. У півфіналі Чудик програла французькій борчині (3:0) та отримала право поборотись за "бронзу".

Сутичка за 3 місце проти представниці з США видалась дуже напруженою До кінця поєдинку не було зрозуміло, хто візьме медаль. Чудик проявила характер та принесла Україні другу за день нагороду – "бронза" у руках українки.

Чудик – Фіске відеоогляд

Хто вийшов у фінал чемпіонату світу?

Марія Винник (53 кілограмів, за "бронзу")

Аліна Акобія-Грушина (57 кілограмів, за "золото")

Катерина Зелених (62 кілограмів за "золото")

Анастасія Лавренчук (65 кілограмів, за "золото")

Анастасія Алпєєва (72 кілограмів, за "золото")

День видався вдалим для інших українських борчинь. Відразу 5 спортсменок пройшли у фінали, які відбудуться 5 листопада.Цього дня свій шлях на чемпіонаті світу розпочинають вільники.