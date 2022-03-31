Дві українки вийшли до фіналу

Відразу три українки боролися 31 березня за вихід у фінал. Аліна Грушина-Акобія забезпечила Україні нагороду, повідомляє 24 канал.

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Вона виступає у категорії до 57 кілограмів. У півфінальній сутичці вона зустрілася з представницею Німеччини Сандрою Паружевскі.

На початку поєдинку українка поступилася суперниці 0:1, проте вона швидко відігралася та домінувала протягом всієї сутички. Аліна перемогла німкеню з рахунком 8:1 та вийшла до фіналу.

Тетяна Ріжко, яка виступає у категорії до 65 кілограмів у двобої проти болгарки Софії Георгієвої здобула дострокову перемогу – 4:0. Тепер українка позмагається за "золото" чемпіонату Європи.

У півфінальній сутичці (до 62 кілограмів) Ілона Прокопевнюк змагалася з німкенею Луїзою Німеш. Початок двобою був вдалим для українки – 0:1. Проте втримати перевагу не вдалося. Суперниця повела з великим відривом – 5:1.

Ілона спробувала відігратися на останніх секундах, проте їй не вистачило часу. Вона зазнала поразки з рахунком 4:5. Прокопевнюк матиме можливість здобути бронзову нагороду.

До слова. 30 березня українська борчиня Олександра Хоменець вийшла у фінал чемпіонату Європи. Вона позмагається за "золото" 31 березня.