Три з найціннішого металу: українські боксери завоювали 9 медалей на міжнародному турнірі

Українським боксерам вдалось підкорити міжнародну арену. "Синьо-жовті" спортсмени завоювали низку нагород.

Українські боксери вибороли 9 нагород на міжнародному турнірі у Чехії. 3 медалі виявились найвищого ґатунку.

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Майже найкращі

Відразу дев'ятьом українським спортсменам вдалося вийти на п'єдестал пошани на міжнародних змаганнях, які відбулися у Чехії. Трьом представникам України вдалося вибороти найцінніші медалі турніру. Золоті нагороди вручили Тетяна Коб (до 50 кілограмів), Дмитро Замотаєв (до 51 кілограму) та Олександр Хижняк (до 80 кілограмів).

Також скарбничка української збірної поповнилась срібним трофеєм, який завоювати зміг Олег Чулячеєв (до 57 кілограмів). Треті по статусу нагороди, проте не менш цінні, здобули Інна Статкевич (до 54 кілограмів), Марія Бова (до 66 кілограмів), Анастасія Черноколенко (до 75 кілограмів), Сергій Горсков (до 92 кілограмів) та Дмитро Ловчинський (понад 92 кілограмів).

Це був останній міжнародний турнір перед Європейськими іграми, які пройдуть з 21-го червня по 2-е липня у Кракові (Польща). Наша збірна, яку представляли 13 спортсменів, посіла друге місце у загальному медальному заліку змагань, поступившись лише команді з Ірландії.