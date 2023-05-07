Українська вісімка виборола "золото" у змаганнях в акробатичній програмі. Медаль стала третьою нагородою на етапі Кубка світу з артистичного плавання у французькому Монпельє.

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Достойний виступ

Українські збірниці підійшли до змагань у статусі чинних віцечемпіонок світу в групі, здобувши "срібло" на минулорічному чемпіонаті світу. "Золотом" тоді українки поступилися команді Китаю, що у Монпельє також вийшла на старт у групі.

Українки виступали у Франції третіми, після команд США та Чилі. Однак після своєї програми "синьо-жовті" вийшли на проміжне перше місце, отримавши оцінку в 260.275 бала. Перевершити результат України у наступному виступі Китаю не вдалося (247.0583 бала). Цей показник став третім та поступився стартовому виступу США (252 бала). Україна вдруге поспіль виграла етап Кубка. До речі, у порівнянні з першим стартом українки набрали на 16 очок більше.

Цікаво. До складу команди увійшли: Марта Фєдіна, Марина та Владислава Алексіїви. У Монпельє вони здобули "срібло" та "золото" в технічній та довільній програмах відповідно. У групі в Монпельє також виступили Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчиннікова та Валерія Тищенко.

Медальний залік