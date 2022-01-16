Бездоганний виступ Фійона-Майє

Французові Кантену Фійону-Майє вдалося оформити у Рупольдингу переможний дубль. Навіть два штрафних кола не завадили лідеру загального заліку вибороти перемогу у персьюті.

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Неабиякого прогресу досягнув росіянин Олександр Логінов. З 32-ї позиції він зумів фінішувати другим. На третьому місці опинився білорус Антон Смольський.

Провал Підручного

Дмитро Підручний мав найкращу стартову позицію серед українців – 7-ме місце. На першій стрільбі біатлоніст "спіймав" відразу два штрафних кола.

Такий невтішний результат відправив Дмитра відразу на кінець третього десятка.

Під час другої "лежки" ситуація тільки погіршилася. Підручний знову двічі схибив. Невдала стрільба вибила українця із залікової зони.

Покращити свою позицію Дмитрові вдалося після першої "стійки", закривши всі мішені.

Останній вогневий рубіж був для Підручного також невтішним. Українець не закрив 2 мішені. Він замкнув залікову зону, фінішувавши на 40-му місці.

Невдача на рубежі

Перша стрільба була невтішною і для Артема Прими, біатлоніст "заробив" собі відразу два штрафних кола. Проте вже на другому рубежі він відпрацював з нулем.

Примі вдалося ідеально відпрацювати й на першій "стійці". Проте після другої він відправився на 2 штрафних кола. Артем у підсумку опинився на 42-й позиції.

Богдан Цимбал розпочав вогневий рубіж з одного промаху. Проте все ж таки йому вдалося втриматися в топ-20. На "лежці" його знову спіткала невдача і він відправився на одне штрафне коло.

Не надто приємна стабільність спіткала біатлоніста і на третьому рубежі, де він знову не закрив одну мішень.

На останній стрільбі Цимбал схибив ще 2 рази. Він фінішував на 46-й позиції.

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"Лежку" не міг здужати й Антон Дудченко. Він не закрив по одній мішені на перших двох рубежах. Проте на третьому рубежі біатлоністові вдалося реабілітуватися.

Та на останній стрільбі Дудченко допустив відразу 3 помилки.

Результати чоловічої гонки переслідування у Рупольдингу

1.Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+0+0+1) 31:30.6

2.Алєксандр Логінов (Росія, 0+0+1+0) +8.8

3.Антон Смольський (Білорусь, 1+1+0+0) +13.1

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40.Дмитро Підручний (Україна, 2+2+0+2) +2:31.1

42.Артем Прима (2+0+0+2) +2:40.8

46.Богдан Цимбал (1+1+1+2) +3:08.1

51.Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:34.4