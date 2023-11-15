УЄФА призначив українських арбітрів обслуговувати матч триразових чемпіонів Європи
Джерело:УЄФА
Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі відбору Євро-2024. Поєдинок відбудеться вже 16 листопада.
Офіційна пресслужба УЄФА повідомила, що на матчі кваліфікації ЧЄ-2024 Кіпр – Іспанія працюватиме українська суддівська бригада. Ця гра матиме турнірне значення для "Фурії Роха", яка бореться за першу сходинку в групі А.
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Головним арбітром поєдинку на Кіпрі стане Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром призначено Віталія Романова.
За ВАР відповідатимуть Катерина Монзуль та її асистент Олексій Деревинський. Матч Кіпр – Іспанія відбудеться 16 листопада та розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Додамо, що українець Віктор Швецов у ролі суддівського спостерігача працюватиме на на матчі в групі І Швейцарія — Косово (18 листопада).
Турнірне становище в групі А
- Зазначимо, що в групі А Іспанія та Шотландія забезпечили путівки на Євро-2024. Наразі збірні ведуть боротьбу за перше місце у квінтеті. Кращий календар та різниця забитих-пропущених голів у іспанців.
- Збірна Кіпру провалила відбір Євро-2024. "Острів'яни" мають нуль в графі набраних очок та займають останню сходинку в групі А.
- Нагадаємо, що Іспанія тричі вигравала чемпіонат Європи: 1964, 2008, 2012.