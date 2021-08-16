Українське серце: шаблістці Харлан пропонували змінити громадянство

Ольга Харлан – одна з найбільш титулованих українських спортсменок. Шаблістці неодноразово пропонували виступати за інші країни, але вона залишилась в Україні.

"Це ж вибір кожної людини – за кого виступати"

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про виступи українців за інші країни та пропозиції змінити громадянство. Гутцайт запевнив, що вибір країни, за яку буде виступати спортсмен, повинен приймати виключно атлет

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Це ж вибір кожної людини – за кого виступати. Наприклад, коли я в 1992 році виграв Олімпійські ігри вже за Україну, а не СРСР, тоді коштів взагалі не було і ми практично їздили за свої гроші. Збірної по суті не було, тренерів не було, нічого не було,

– заявив очільник.

"Не уявляєте, які умови пропонували Харлан"

Серед тих, кому пропонували змінити громадянство є і шаблістка Ольга Харлан.

30-річна фехтувальниця є однією з найкращих спортсменок України та світу. Тому в Ольги було чимало пропозицій від інших країн. Однак Ольга не захотіла змінювати "синьо-жовті" кольори. Гутцайт зізнався, що Ользі пропонували розкішні умови, які привабили б будь-якого спортсмена, але Харлан бачить себе лише в українській збірній.

Наприклад, ви навіть не уявляєте, які умови пропонували тій же Олі Харлан в іншій країні, не буду говорити, в якій саме. Це мільйони, не гривень, доларів. Але вона залишилась в Україні. Тому що вона бачить себе тільки в Україні,

– розповів Вадим Маркович.

"А хтось, як цей гімнаст з Ізраїлю, він же поїхав туди ще дитиною, і тепер став олімпійським чемпіоном. Чому виїжджають? Перш за все, тому що бачать себе і своє особисте життя в іншій країні. Ну а що ще тут скажеш?", – доповнив Гутцайт.