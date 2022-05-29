Українська збірна здобула 13 медалей на етапі Кубка світу з веслування у Польщі

У польській Познані завершився другий етап Кубка світу сезону-2022 з веслування на байдарках і каное. Українці вибороли на турнірі 13 нагород.

Неймовірний виступ "синьо-жовтих"

Обидва фінали відбулися в один день, оскільки спортсменам завадили погодні умови. Національна команда попри насичений розклад зуміла піднятися на п'єдестал у семи дисциплінах і завоювати вісім медалей за один день, пише 24 канал.

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Перемогу в змаганнях байдарок-четвірок здобули чинні чемпіони світу – український квартет Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна. На попередньому етапі в Рачіце цей екіпаж завоював срібну нагороду. У фіналі українці показали час 1:19.39 хвилини.

Наші атлети присвятили перемогу Україні та її захисникам.

Віцечемпіонка Олімпійських ігор-2020 і чемпіонка світу Анастасія Четверікова виборола в Познані "золото". Вона фінішувала першою в каное-одиночці на 500 метрів. Її результат – 2:08.22 хвилини.

Також Четверікова виборола медаль у змішаній парі з Андрієм Рибачком. Українська каное-двійка стала третьою на дистанції 500 метрів.

Відразу дві українські каное-четвірки піднялися на п'єдестал пошани у змаганнях серед чоловік на 500 метрів. "Срібло" вибороли Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк та Даниїл Харечко, а "бронзу" – Олег Боровик, Андрій Захаров, Віктор Свиридюк та Павло Алтухов.

Рибачок виграв ще одну медаль у дуеті з Вергелесом на 500 метрів, українці фінішували другими.

Павло Алтухов став тертім серед чоловічих каное-одиночок на 1000 метрів.

Також уперше в цьому сезоні Кубка світу нагороду завоювали Анастасія Горлова та Людмила Кукліновська. Українки піднялися на другу сходинку п'єдесталу в змаганнях байдарок-двійок на 200 метрів. Дівчатам не вистачило 0, 92, аби завоювати "золото".

Ще п'ять медалей Україні принесли параканоїсти.

Всі призери другого етапу Кубка світу з веслування