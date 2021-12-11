Українська важкоатлетка Марія Гангур – чемпіонка світу у ривку

Українська важкоатлетка Марія Гангур, що виступає у ваговій категорії до 59 кілограмів, стає чемпіонкою світу у ривку з результатом 101 кілограм.

Третя медаль для України

Всі три спроби у ривку для Марії Гангур були чистими. І саме у третій спробі вона взяла вагу в 101 кілограм. Лише дві спортсменки хотіли повторити чи перевершити цю вагу, але не змогли.

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Але поборотися за медаль у двоборстві Гангур не зуміла, зупинившись за крок від п'єдесталу. Вона набрала у підсумку 215 кілограмів.

Для збірної України це вже третя медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики в Ташкенті. До цього 18-річна Світлана Самуляк принесла одразу дві нагороди – у ваговій категорії до 55 кілограмів здобула бронзу за сумою двоборства (201 кілограм) та срібло у ривку (91 кілограм).