Третья медаль для Украины

Все три попытки в рывке для Марии Гангур были чистыми. И как раз в третьей попытке она взяла вес в 101 килограмм. Только две спортсменки хотели повторить или превысить этот вес, но не смогли.

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Но побороться за медаль в двоеборье Гангур не сумела, остановившись в шаге от пьедестала. Она набрала в сумме215 кг.

Для сборной Украины это уже третья медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте. До этого 18-летняя Светлана Самуляк принесла сразу две награды – в весовой категории до 55 килограммов получила бронзу по сумме двоеборья (201 килограмм) и серебро в рывке (91 килограмм).