Українська тенісистка замінить Фліпкенс в основній сітці Ролан Гаррос

Українська тенісистка Катерина Козлова п'ятий рік поспіль зіграє в основній сітці Ролан Гаррос. Все завдяки бельгійці Кірстен Фліпкенс.
Ще одна українка на Ролан Гаррос
Відразу чотири українки заявились в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції. Ними стали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.
До теми Ястремську, яку звинувачують у допінгу, несподівано включили в заявку на Вімблдон
Остання приєдналась до цієї когорти лише завдяки відмові бельгійської тенісистки Кірстен Фліпкенс. Причиною такого рішення спортсменки стала травма щиколотки. 92-га ракетка світу вперше з 2012 року не виступить на турнірі серії Великого Шлема.
Для українки виступ буде п'ятим поспіль. До цього Козлова у 2018 та 2019 роках доходила до другого кола змагань, такі результати є найкращими для Катерини.
- У кваліфікації турніру також можуть виступити три українки – Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Офіційний список учасниць змагань буде остаточно визначений на початку червня.
- Тенісистки розпочнуть свої виступи на Вімблдоні 28 червня та змагатимуться за перемогу до 10 липня.
- Швидше за все Україну не представлятиме Ястремська, яка тимчасово відсторонена від змагань через допінг.