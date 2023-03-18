Асоціація не захищає українців: Цуренко відверто розповіла про зрадницьку позицію WTA

Українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася від матчу з білорускою Аріною Сабалєнка на турнірі в Індіан-Веллсі. На демарш нашої спортсменки вплинула позиція глави WTA щодо війни в Україні.

Після розмови з генеральним директором WTA Стівом Саймоном Леся Цуренко відмовилася виходити на матч проти білоруської суперниці. Позиція Саймона стосовно російських та білоруських тенісистів шокувала Цуренко.

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Цуренко: Ми можемо бути оточені людьми, які підтримують цю війну

Найбільше вразило Цуренко той факт, що WTA легітимізує спортсменів з Росії та Білорусі, навіть якщо ті підтримують війну проти України.

"Найбільше мене ображає те, що він вважає, що російські та білоруські гравці можуть підтримувати вторгнення в мою країну і не потрапляти під санкції.

За його словами, це лише їхня думка, і це не має мене ображати. Але мені, звісно, боляче. І не трохи. Важко зрозуміти, як хтось може вважати, що вторгнення в країну або геноцид нації є терпимими. Усе це дуже боляче і жахливо для мене. Це означає, що ми можемо бути оточені людьми, які підтримують цю війну.

Я відчуваю себе покинутою WTA, я не відчуваю, що моя асоціація мене захищає. Розмовляючи зі Стівом, я зрозуміла, що це була їхня позиція або його позиція від самого початку конфлікту", – сказала Цуренко.

WTA недостатньо піклується про українських тенісисток

Своєю чергою підтримка українських гравців зі сторони WTA перетворилася на формальність. Позиція Асоціації обмежується загальними словами про "засудження війни".

"Усе, що зробила WTA – подарувала стрічки в кольорах України, щоб кожен гравець міг продемонструвати свою підтримку українському народу.

Я запитала Стіва, що ще планує зробити WTA, оскільки Australian Open після інциденту з російським прапором надав нам житло, харчування та приміщення для тренувань на так довго, як було потрібно.

Я не знаю, чому WTA така "сором’язлива". Я сподіваюся, що ми проведемо телефонну конференцію з Радою директорів і зможемо обговорити цю ситуацію", – розповіла Цуренко.