Українська тенісистка Костюк знялась із турніру перед стартом US Open

Третя ракетка України Марта Костюк не буде брати участь на WTA 125 у Чикаго. Українська тенісистка знялась із турніру, який стартує перед Відкритим чемпіонатом США (US Open).

Костюк продовжує готуватись до US Open

19-річна тенісистка прийняла рішення знятись із турніру у Чикаго, який повинен був відбуватись із 16 – 22 серпня. Однак Марта Костюк залишається у заявці та WTA 250 у Чикаго (23 – 29 серпня).

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Третя українська тенісистка повинна зіграти в основній сітці Відкритого чемпіонату США (US Open). Кваліфікація стартує 23 серпня, а основа – 30 серпня 2021 року.

– Відкритий чемпіонат США, є четвертим і завершальним тенісним турніром серії Гренд Слем.

Причиною такого зняття українки може бути травма. Саме через пошкодження плеча Костюк була змушена пропустити Олімпійські ігри у Токіо. Турнір WTA 125 не мине без участі українських тенісисток. Ангеліна Калініна та Катерина Козлова будуть змагатись за трофей.

У ці ж дати на тенісний корт вийдуть Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Дівчата виступлять на Cincinnati WTA 1000.