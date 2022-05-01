Ангеліна Калініна – Гарбіньє Мугуруса 2:0 (6:3, 6:0)

Суперницею українки на цій доволі ранній стадії стала Гарбіньє Мугуруса. Однак рейтинг опонентки не злякав Калініну, яка віддала іспанській тенісистці жалюгідні три гейми, повідомляє 24 канал.

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Матч розпочався з виграного гейму Ангеліни, після чого українка довела рахунок до несподіваного 4:1. Гарбіньє вдалось повернутись у гру, вигравши два гейми, але цього було вже замало, щоб наздогнати українку – 6:3.

Калініна під пісню "Майже весна", яку виконує український гурт "Океан Ельзи", попрямувала на відпочинок.

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Друга партія минула за тотального домінування українки у рахунку. Можна навіть сказати, що Калініна нокаутувала 9-ту ракетку світу на корті. Ангеліна не віддала жодного гейму суперниці, розгромно вигравши цю партію під нуль – 6:0.

Ангеліна Калініна несподівано вибила Гарбіньє Мугурусу з престижного турніру, який відбувається у її рідній країні.

Наступною суперницею Калініної буде переможниця матчу Емма Радукану – Марта Костюк. Тому не виключено, що в 1/8 фіналу на нас чекатиме українське протистояння Калініна – Костюк.