Українська школа боксу вкотре довела свій високий рівень, – Зеленський привітав Захарєєва
Джерело:фейсбук Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський привітав українського боксера Юрія Захарєєва з перемогою на чемпіонаті світу. Захарєєв став наймолодшим українським чемпіоном світу з боксу.
Захарєєв – наймолодший український чемпіон з боксу
Президент України зазначив, що "українська школа боксу вкотре довела свій високий рівень". Юрій став шостим українським чемпіоном світу з боксу.
Як це було 19-річний українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, перемігши у фіналі росіянина
Наші вболівальники чекали на цю перемогу чотири роки! Вітаю Юрія із "золотом" і бажаю подальших досягнень на спортивному шляху!,
– зазначив Зеленський.
Також Зеленський відзначив роботу наставника Захарєєва – Ігоря Юрескула.
"Хочу окремо подякувати заслуженому тренеру України Ігорю Юрескулу, який не лише подарував Юрію путівку у спортивне життя, а й виховав справжнього чемпіона!", – резюмував президент.
Юрій Захарєєв та Ігор Юрескул / Фото facebook.com/zelenskiy95
Окрім Захарєєва, чемпіонами світу ставали п'ятеро українців:
- Василь Ломаченко (2009, 2011);
- Тарас Шелестюк (2011);
- Євген Хитров (2011);
- Олександр Усик (2011);
- Олександр Хижняк (2017).
Текст публікації Володимира Зеленського
Українська школа боксу вкотре довела свій високий рівень! 19-річний Юрій Захарєєв здобув перемогу на чемпіонаті світу з боксу, який відбувся в Белграді. У ваговій категорії до 71 кілограма наш боєць упевнено здолав росіянина, 28-річного Вадима Мусаєва.
Юрій став наймолодшим українським чемпіоном з боксу. Наші вболівальники чекали на цю перемогу чотири роки! Вітаю Юрія із "золотом" і бажаю подальших досягнень на спортивному шляху!
Хочу окремо подякувати заслуженому тренеру України Ігорю Юрескулу, який не лише подарував Юрію путівку у спортивне життя, а й виховав справжнього чемпіона!