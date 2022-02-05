Українська лижниця фінішувала із закривавленим обличчям на Олімпійських іграх

На Олімпійських іграх у Пекіні розіграли комплект нагород у скіатлоні. У цьому виді спорту збірну України представили чотири спортсменки.

Драматичний фініш українки

Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех та Дар'я Рубльова вийшли на старт у першій гонці Ігор-2022. На жаль, жодна з українок не потрапила до топ-50, повідомляє 24 канал.

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"Золото" у цій дисципліні виграла норвежка Тереза Йогауг. Другою фінішувала представниця ОКР Наталія Непряєва. Бронзову нагороду здобула австрійка Тереза Штадлобер.

Найкращий результат з українок продемонструвала Марина Анцибор. Вона посіла 56-те місце. Рубльова достроково закінчила змагання, оскільки вона відстала на коло від лідерок.

Найбільшої напруги додала Олех, яка фінішувала із закривавленим обличчям.



Фініш Вікторії Олех / Фото скриншот з трансляції

Коментатори не змогли назвати причини такої ситуації. Вони припускають, Вікторія могла упасти на дистанції. Українка фінішувала 60-ю.



Фініш Вікторії Олех / Фото скриншот з трансляції

Результати гонки

Скіатлон – лижної гонки з елементами переслідування.

1.Тереза Йогауг (Норвегія) – 44:13.7

2.Наталія Непряєва (ОКР) +30.2

3.Тереза Штадлобер (Австрія) +30.5

...

56. Марина Анцибор (Україна) +8:40.3

60. Вікторія Олех (Україна) +10.42.0

62. Юлія Кроль (Україна) +12:50.7

63. Дар'я Рубльова (Україна) +1 коло