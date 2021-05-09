Українська легкоатлетка Ольга Ляхова стала мамою

Українська легкоатлетка, яка спеціалізується у бігу на середні відстані, Ольга Ляхова 8 травня вперше стала мамою. На світ народилась чудова дівчинка Ніколь.

Поповнення у сім'ї легкоатлетки

Радісну звістку спортсменка сповістила у інстаграмі, де виклала пост з чоловіком та дитячою коляскою. Також Ольга Ляхова опублікувала світлину з лікарняної палати після пологів у своїх сторіс.

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Легкоатлетка рада народження донечки, яку назвали Ніколь. У коментарях прихильники українки закидали її привітаннями та побажали щастя сім'ї та міцного здоров'я доньці. Ось такий чудовий подарунок зробила собі Ляхова напередодні чудово свята Дня матері (9 травня).

Безумовно, що сьогодні найкращий день і найважчий в моєму житті. Ласкаво просимо, Ніколь –

52 сантиметри та 3750 грамів щастя,

– мило написала Ляхова.

Досягнення Ольги Ляхової

У 2017 році стала чемпіонкою Європи у бігу на 800 метрів. Завдяки такому успіху стала найкращою легкоатлеткою червня. Цього ж року підійнялась на другу сходинку п'єдесталу на Універсіаді у Тайбеї.

Наступного 2018 року стала чемпіонкою України (800 метрів). А на міжнародному турнірі серії IAAF World Indoor Tour Ольга здобула "срібло" у польському Торуні.

Успішно Ляхова виступила і на нетиповій для себе дистанції 400 метрів. На Кубку Стамбула українка посіла 3 місце.

У 2019 році на чемпіонаті Європи (Глазго) Ляхова у фіналі бігу на 800 метрів показала третій час.

На ІІ Європейських іграх 2019 у Мінську брала участь у новому виді програми – динамічна нова легка атлетика (DNA). У гонці переслідування разом з Яною Качур, Олексієм Поздняковим та Євгеном Гуцолом виборола золото. За результатами фіналу динамічної нової легкої атлетики (DNA) здобула друге "золото" на турнірі.



Ольга Ляхова стала мамою / Скриншот із instagram.com/lyakhova.olga.800