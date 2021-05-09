Поповнення у сім'ї легкоатлетки

Радісну звістку спортсменка сповістила у інстаграмі, де виклала пост з чоловіком та дитячою коляскою. Також Ольга Ляхова опублікувала світлину з лікарняної палати після пологів у своїх сторіс.

Нагадаємо Поповнення у біатлонній родині: українка Ольга Абрамова стала мамою

Легкоатлетка рада народження донечки, яку назвали Ніколь. У коментарях прихильники українки закидали її привітаннями та побажали щастя сім'ї та міцного здоров'я доньці. Ось такий чудовий подарунок зробила собі Ляхова напередодні чудово свята Дня матері (9 травня).