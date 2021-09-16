Українська команда зіграє проти російської за право виступити в Лізі чемпіонів
16 вересня 2021 , 23:31Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Баскетбольний клуб Прометей вийшов у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником української команди буде російський клуб Парма Перм.
Прометей у баскетбольній Лізі чемпіонів для участі в груповому етапі слід подолати три раунди кваліфікації. всі три матчі – в "бабблі" в болгарській Софії.
Нагадаємо Збірна України з баскетболу отримала суперників у відборі на ЧС-2023 і може зіграти проти Росії
Перші два раунди українська команда пройшла доволі легко та з розгромними рахунками – 96:56 проти Левскі Лукойл та 100:78 проти Опави.
Тепер на команду очікує фінал кваліфікації. Суперник – російська команда Парма Перм. Гра відбудеться 18 серпня.