Причиною помилки стало те, що організатори Кубку європейських чемпіонів неправильно порахували різницю забитих/пропущених м’ячів Сервіта. Ця помилка призвела до того, що українська команда потрапила у третій кошик, а не другий, як мало б бути.

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"Через неправильні кошики нам витягнули головного фаворита Euro Beach Soccer Cup 2021, і кияни поступилися 2:7 і вилетіли з турніру", – йдеться в повідомленні Асоціації пляжного футболу України.

Сервіт відправив протест про підсумки жеребкування. Міжнародна федерація пляжного футболу визнала помилку. Але поки не знають, що робити далі. Асоціація пляжного футболу України переконана, що потрібно робити нове жеребкування і перегравати всі матчі 1/16 фіналу.