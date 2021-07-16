В п'ятницю, 30 липня, відбудуться одразу два матчі УПЛ. Попри те що це робочий день, матчі розвели в часі і вони відбудуться після закінчення робочого дня.

Відкриє тур матч між Львовом та Шахтарем о 19:00. А о 21:00 зіграють Колос та Металіст 1925.

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В суботу, 31 липня, відбудуться лише два матчі: Минай – Олександрія (17:00) та Чорноморець – Дніпро-1 (19:30).

Натомість в неділю, 1 серпня, заплановано одразу три матчі:

17:00. Маріуполь – Десна

19:30. Динамо – Верес

19:30. Ворскла – Рух

Варто відзначити, що для Минаю та Динамо це будуть перші матчі в УПЛ. Ці команди мали зіграти між собою в першому турі. Але гру перенесли через те, що Минай лише за декілька днів до того став учасником УПЛ, замінивши Олімпік. Тож команда із Закарпаття просто не встигає підготуватися до старту чемпіонату.

На понеділок, 2 серпня, винесли матч Інгулець – Зоря. Він розпочнеться о 19:30.