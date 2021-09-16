Українська команда розгромила суперника на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів

Баскетбольний клуб Прометей вдало подолав другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда перемогла Опаву.

Прометею для виступів у груповому етапі Ліги чемпіонів слід подолати три раунди кваліфікації. Усі матчі – в "бабблі" в Софії. Два раунди українська команда вже подолала.

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У першому раунді Прометей без проблем обіграв господарів майданчика Левскі Лукойл. Хоча команда цілковито провалила першу чверть, зате в другій дала супернику набрати лише три очки (проти своїх 33 очок), а у третій – вісім.

У другому раунді Прометею протистояла чеська Опава. На відміну від української команди, чехи стартували у кваліфікації саме з другого раунду. Але вже після стартового матчу покинули турнір. Цього разу Прометей не допустив помилку попереднього матчу, і вже за перші десять хвилин гри зробив впевнену перевагу +20. До великої перерви різниця в рахунку дещо скоротилася, але в третій та четвертій чвертях Прометей тримав суперника на комфортній дистанції.

Опава – Прометей 78:100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)

До кінця гри Прометею вдалося набрати 100 очок, 33 з яких на рахунку Д'Анджело Гаррісона, який реалізував п'ять з семи триочкових кидків.

Тепер у фіналі кваліфікації за право зіграти у груповому етапі Ліги чемпіонів Прометей посперечається з переможцем пари Ле-Ман (Франція) – Парма Перм (Росія)