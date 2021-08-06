Українська каратистка Серьогіна залишилась поза півфіналом Олімпіади-2020

Аніта Серьогіна не змогла продовжити медальну феєрію України у жіночому карате. Спортсменка не вийшла з групи.

Українка припинила виступи у Токіо

Українська каратистка завершила свої виступи на Олімпійських іграх у Токіо. Аніта Серьогіна у ваговій категорії до 61 кілограма виграла лише одну сутичку із чотирьох.

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31-річна спортсменка з України з перемоги стартувала на японській землі. Серьогіна розгромила представницю Перу Александру Гранде (6:1). У другій сутичці Аніта розписала мирову 1:1 із каратисткою з Марокко Бтісссам Садіні.

А от третій поєдинок завершився першою поразкою для нашої каратистки. Єгиптянка Гіана Фарук стала кривдницею українки та вирвала у неї звитягу (2:1).

Україна вже має першу медаль з карате у Токіо. "Срібло" здобула Анжеліка Терлюга. Каратистка у фіналі поступилась суперниці з Болгарії Івет Горановій (1:5).

В останній сутичці Аніті потрібно було лише перемагати. Суперницею Серьогіної стала непоступлива сербка Йована Прекович. Каратистки провели класний поєдинок, українка навіть за декілька секунд до завершення сутички вела у рахунку, але результативна дія вивела представницю Сербії вперед – 6:4 прикра поразка Аніти.

Українка не змогла вийти з групового раунду у півфінал. Тепер їй залишалось вболівати за Станіслава Горуну – єдиного представника України у карате серед чоловіків. Свої виступи українець розпочне 6 серпня. Свою стартову сутичку Горуна проведе не швидше 11:00.