Анжеліка Терлюга вирішила більше не виступати на чемпіонатах світу з карате

Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала бронзову медаль чемпіонату світу 2023. На жаль, цей ЧС став останнім в її спортивній кар'єрі.

У суботу, 28 жовтня, українка Анжеліка Терлюга здобула свою першу медаль на чемпіонатах світу. 31-річна одеситка стала володаркою бронзової нагороди.

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Анжеліка цілком закономірно могла претендувати на медаль вищого ґатунку. Проте іншої думки були судді на чемпіонаті світу. Вони фактично вкрали "золотий" фінал у Терлюги, позбавивши її мрії здобути нагороду найвищої проби.

Сьогодні титулована українка оголосила, що цей чемпіонат світу останній в її кар'єрі.

Наступний чемпіонат світу через два роки, я одразу скажу, не хочу чекати. Це рішення було прийняте вже давно. Тому з цим турніром моя історія закінчилась саме так. Я не прощаюсь зі спортом, просто цей чемпіонат світу був особливим,

– написала Терлюга в Інстаграм.

Додамо, що наступний чемпіонат світу з карате відбудеться у 2025 році. На Олімпіаді в Токіо-2020 Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль для України. Проте в програмі Ігор-2024 карате вже не буде в програмі змагань.