Українська фігуристка Шаботова підтримала "неминучу спецоперацію в Україні": обурливе фото

Українська фігуристка Анастасія Шаботова, яка народилася в Росії, відзначилася скандальним вчинком у соціальних мережах. 16-річна уродженка Москви лайкнула пост знаменитого російського фігуриста Євгена Плющенка про війну в Україні.

Плющенко виклав відео у своєму інстаграмі. У ньому він захоплювалося "спецоперацією в Україні" і називав її неминучою. М'яко кажучи, дуже недоречний лайк, якщо не називати його зрадницьким, повідомляє 24 канал.

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"Так, дійсно, я пишаюся своєю країною, своїми людьми, своїм народом, російським, росіянами. Я гордий, що я росіянин. В жодному разі я не радію, що відбувається в Україні, але це неминуча спеціальна операція. Всім миру, дякую", – сказав Плющенко.



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Українку вже засудили партнерки зі збірної Анастасія Архіпова та Таїсія Спесівцева. Дівчата послали Анастасію за російським військовим кораблем.

"Настю, ти знаєш місце розташування російського корабля", – написала у себе в інстаграмі дворазова чемпіонка України з фігурного катання серед юніорів Архіпова. Перепост зробила і її партнерка зі збірної Спесівцева.



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Що відомо про Шаботову