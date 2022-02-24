Українська асоціація футболу вимагає в ФІФА заборонити Росії участь у міжнародних змаганнях

Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення щодо офіційного звернення до головних футбольних інстанцій світу та Європи - ФІФА та УЄФА.

Враховуючи воєнну агресію Російської Федерації проти України, Виконавчий комітет УАФ вирішив:

направити до ФІФА та УЄФА відповідні звернення стосовно заборони участі збірним командам та клубам Росії брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА;

направити до УЄФА звернення стосовно ухвалення у найкоротші строки рішення про зміну міста та країни проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/2022 та Суперкубку УЄФА-2023.

Важливо Закликаємо виключити Росію з усіх міжнародних змагань

До цього Польща, Чехія та Швеція випустили спільну заяву, де оголосили, що не планують їхати до Росії на матч відбору на чемпіонат світу.

Окрім того, баскетбольна Євроліга скасувала матчі за участі російських команд. При цьому мова йде як про гру на території Росії, так і за її межами.

Футбольний клуб Шальке вирішив відмовитися від "Газпрому" як титульного спонсора клубу та прибрав його логотип зі своїх футболок.