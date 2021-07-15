Не такими я уявляла Олімпійські ігри, – українку утримують на ізоляції в Японії

Українці спортсмени почали прибувати у Токіо (Японія), де відбудуться Літні Олімпійські ігри-2020. Вікторія Ус, яка представить Україну у веслувальному слаломі, вимушено перебуває на самоізоляції.

Ус: Ця ситуація якийсь нонсенс

Українську спортсменку відправили на самоізоляцію, адже на рейсі, яким вона 6 липня летіла у Токіо, в людей виявили коронавірус. Інформацію Ус отримала 12 липня.

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"12.07 отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул – Токіо, на якому ми прилетіли 06.07 – у деяких пасажирів, які сиділи десь недалеко від нас (вже відомо де) виявили позитивні тести на COVID-19", – написала українка у фейсбуці.

Українка запевняє, що перебуває на самоізоляції попри те, що здає негативні ПЛР-тести та вже вакцинована.

Нас одразу додали в список близьких контактів з COVID-19 позитивними людьми, і тепер, не дивлячись на те, що кожен ранок здаємо негативні тести, та те що ми вакциновані – ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок. Не такими я уявляла Олімпійські Ігри… Але це реаліті сьогодення,

– зазначила Вікторія.

Українка розчарована, що її підготовка до Олімпіади зривається через позитивні випадки коронавірусу в інших людей. Ус зазначила, що їй психологічно складно.

"Коли підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в одному літаку десь в якійсь доступності до можливо на той час ще не зараженої людини... І вже тиждень пробула у звичайному режимі. А зараз чекаємо… Психологічно неймовірно складно. Ця ситуація якийсь нонсенс", – написала Ус.

Вона додала, що з 15 липня вона отримала можливість тренуватися один раз на день, але окремо від інших спортсменів у власній "бульбашці". Так триватиме до 20 липня.