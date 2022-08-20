Українки Софія Лискун та Ксенія Байло стали віцечемпіонками Європи у стрибках у воду

Українські стрибунки у воду Софія Лискун та Ксенія Байло приносять Україні п'яте срібло на чемпіонаті Європи.

Софія Лискун та Ксенія Байло стали срібними призерками у змаганнях синхронних пар на вишці 10 метрів.

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Наші спортсменки набрали суму за п'ять стрибків 298,86 бала, поступившись лише представницям Великобританії, які отримали на 4,74 бала більше.

Відзначимо, що для Лискун – це вже третя медаль на цьогорічному чемпіонаті Європи, для Байло – друга.

Водночас дівчата покращили свій результат. На минулорічній континентальній першості українки стали бронзовими призерками.

Для збірної України зі стрибків у воду це вже п'ята нагорода на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. І всі п'ять – срібних.